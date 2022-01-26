Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle kapalı pazarın çatısı çöktü

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Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışının ardından biriken karlar, çatıların çökmesine neden oldu.

Pazarcık ilçesi Menderes Mahallesinde etkili olan kar yağışı sonrasında biriken karlar, kapalı pazar çatısının çökmesine neden oldu.

Maddi hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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