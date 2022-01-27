Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ulaşıldı

Kahramanmaraş’ta rahatsızlanan kalp hastası kadına paletli ambulansla ulaşıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Göksun ilçesi Karaömer Mahallesi kırsalında 3 gündür hastaneye gidemeyen kalp hastası 50 yaşındaki Elif Bozdoğan’ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 4 çocuk annesi kadının bir süre önce kalp krizi geçirdiği, mide ve kalp ağrısının olduğu ancak mahalle yolu kapalı olduğu için 3 gündür hastaneye gidemediği öğrenildi. Bozdoğan ailesinin yardım talebi üzerine 112 Acil Servis görevlileri, ilçe merkezinden snowtrack ambulansın yüklü olduğu tırla söz konusu mahalleye doğru hareket etti. Yaklaşık 25 kilometrelik yolu geçen ekipler kar yağışı ve tipi yüzünden daha fazla ilerleyemeyince devreye paletli ambulans girdi. Paletli ambulansla hastayı evinden alan sağlık görevlileri, Elif Bozdoğan’ın Göksun Devlet Hastanesi'ne sevkini sağladılar. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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