Karda mahsur kalan Oğuz bebek için seferber oldular

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Karadut Mahallesi’nde hastalanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede ailesiyle beraber mahsur kalan 1 yaşındaki Oğuz Kayık, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma ile bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, Göksun ilçesinin Karadut Mahallesi’nde hasta bir bebeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kömolar mevkiinde ikamet eden Kayık çifti, bebeklerinin ateşinin yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Yoğun kar yağışına maruz kalan bölgeye sağlık ekiplerinin intikal edebilmesi için bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Kırsal bölgenin yolunun açılması için yoğun çalışma gerçekleştiren ekipler, bebeği bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Oğuz bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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