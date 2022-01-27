Karda mahsur kalan Oğuz bebek için seferber oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karda mahsur kalan Oğuz bebek için seferber oldular

İHA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Karadut Mahallesi'nde hastalanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede ailesiyle beraber mahsur kalan 1 yaşındaki Oğuz Kayık, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma ile bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Karda mahsur kalan Oğuz bebek için seferber oldular

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Karadut Mahallesi’nde hastalanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede ailesiyle beraber mahsur kalan 1 yaşındaki Oğuz Kayık, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışma ile bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, Göksun ilçesinin Karadut Mahallesi’nde hasta bir bebeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kömolar mevkiinde ikamet eden Kayık çifti, bebeklerinin ateşinin yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Yoğun kar yağışına maruz kalan bölgeye sağlık ekiplerinin intikal edebilmesi için bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi ekibi ve iş makinesi sevk edildi. Kırsal bölgenin yolunun açılması için yoğun çalışma gerçekleştiren ekipler, bebeği bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Oğuz bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta ulu çınarların yemekleri eksik edilmiyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ulu çınarların yemekleri eksik ...
Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Gümrüğü kuruldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Gümrüğü kuruldu
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 2 tutuklama
Döner ustasından "karsambaç döner"
YEREL HABERLER Döner ustasından "karsambaç döner"
Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: Baba öldü, anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: Baba ...
Kar, kombinin baca borusunu tıkadı: 5 kişilik aile zehirlendi, baba öldü Kahramanmaraş’ta kar baca borusunu tıkayınca, Demir ailesi kombiden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL HABERLER Kar, kombinin baca borusunu tıkadı: 5 kişilik aile ...
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatılar çöktü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle çatılar çöktü
Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ulaşıldı
YEREL HABERLER Karlı bölgedeki kalp hastasına paletli ambulans ile ...
Kahramanmaraş için yoğun kar uyarısı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş için yoğun kar uyarısı
Çatıdan düşen kar kütleleri yan taraftaki çatıyı çökertti
YEREL HABERLER Çatıdan düşen kar kütleleri yan taraftaki çatıyı ...
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle kapalı pazarın çatısı çöktü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle kapalı pazarın çatısı ...
Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına onlarca yeni yuva
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sokak hayvanlarına onlarca yeni ...
Acil hastalar iş makinalarıyla ambulansa ulaştırıldı
YEREL HABERLER Acil hastalar iş makinalarıyla ambulansa ulaştırıldı
Kahramanmaraş'ta kar önlemleri
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kar önlemleri
Yolunu şaşıran yaban keçisi kent merkezine indi
YEREL HABERLER Yolunu şaşıran yaban keçisi kent merkezine indi
Ambulans çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu Çığ felaketi sonrası o anlar sağlık çalışanının cep telefonu kamerasınca kaydedildi
YEREL HABERLER Ambulans çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu Çığ ...
Kahramanmaraş’ta fuar alanının çatısı çöktü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta fuar alanının çatısı çöktü
Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans çığ altında ...
Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans çığ altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans çığ altında ...
Kahramanmaraş Valiliğinden "zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" uyarısı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Valiliğinden "zorunlu olmadıkça trafiğe ...
Tıkanan yollar teknoloji sayesinde açılıyor Kar yağışının etkili olduğu Kahramanmaraş'ta Kent Trafik Yönetim Sisteminden an be an yollar takip edilip açılıyor
YEREL HABERLER Tıkanan yollar teknoloji sayesinde açılıyor Kar ...
Engelli aracına binip sokak hayvanlarına mama bıraktı
YEREL HABERLER Engelli aracına binip sokak hayvanlarına mama bıraktı
Kahramanmaraş'ta kardan gelin yaptılar
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kardan gelin yaptılar
Başkan Güngör: "Seraları tekrar ayağa kaldıracağız"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Seraları tekrar ayağa kaldıracağız"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.