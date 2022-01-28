Hasta kadının yardımına polis koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan kadın, polis ekiplerince evine bırakıldı.

Ekinözü ilçesine bağlı Öztürk Mahallesindeki evinde rahatsızlanarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Ekinözü Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice İ.’nin tedavisi hastanede tamamlandı.

Evine gidecek araç bulamayan kadının yardımına polis ekipleri yetişti. Kar yağışı nedeniyle araç bulmakta sorun yaşayan kadın, hastaneden alınıp ekip aracı ile Öztürk Mahallesindeki evin bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.