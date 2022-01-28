Futbolcu olmasını istediği minik oğluna maç anlatıyor Ona şimdiden gol attığı maçları anlatan baba, oğlunun gelecekte Fenerbahçe'de oynayan yıldız bir futbolcu olacağına inandığını söylüyor

Kahramanmaraş’ta iki buçuk yaşındaki oğlunun futbolcu olmasını hayal eden bir baba, elleriyle tuttuğu oğluna maç anlatıyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaşayan sıkı Fenerbahçe taraftarı olan Lokman Başcı, iki buçuk aylık oğlu Ekin Kutay Başcı'nın futbolcu olmasını istiyor.

Ona şimdiden gol attığı maçları anlatan Başçı, oğlunun gelecekte Fenerbahçe'de oynayan yıldız bir futbolcu olacağına inandığını söyledi.

Baba Lokman Başçı, “Bu adama iyi bakın, bu adam büyüyecek, yeşil sahaların tozunu attıracak. Bu çocuk Fenerbahçe’nin geleceği olacak” dedi.

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