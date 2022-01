Termik santralde yaşanan iş kazasında işletme müdürü yaralandı Özel şirkete ait Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen iş kazasında İşletme Müdürü Mustafa Has yaralandı

AfşinElbistan A Termik Santrali'nde dün akşam saatlerinde yaşanan iş kazasında İşletme Müdürü Mustafa Has yaralandı.

Edinilen bilgiye göre AfşinElbistan A Termik santrali işletme Müdürü Mustafa Has, devre dışı kalan ikinci ünite 5 metrede inceleme yaptığı sırada kazan içerisinde yapışan sıcak haldeki curufun düşmesi sonucu yandı. İşletme ambulansıyla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Has, daha sonra Malatya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda ve yüzünde yanıklar oluşan Has'ın tedavisine devam ediliyor.

