Kahramanmaraş'ta mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta kamp yapmak için tırmanan dağcılar, 36 saatlik operasyonunun ardından kurtarıldı.

Türkoğlu ilçesi Eşekçi yaylasına giden 2 dağcı, kamp için gittikleri yaylada kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. AFAD ekiplerini ve belediye ekiplerini arayarak yardım isteyen Dağcılara,5 saat yürüyüşün ardından ulaşıldı.

Eşekçi yaylasına giderek kalp yapmayı planlayan İ.O ve M.O yoğun kar yağışı sonrası tekrar dönüş yapamadı. Yanlarında götürdükleri gıdanın bitmesiyle de dağcılar yardım istedi.2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle, çalışmalara amfibik araç, AFAD ekipleri, Jandarma ekipleri, bölge halkı ve köy korucularından destek alınarak dağcılar kurtarıldı.

Kurtarılan dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.