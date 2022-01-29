Kahramanmaraş'ta ambulansın ulaşamadığı hasta dozerin kepçesinde ambulansa taşındı

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Kahramanmaraş'ta karla mücadele ekipleri, ambulansın ulaşamadığı hastayı dozerin kepçesinde ambulansa kadar taşıdı.

Onikişubat Belediyesi, Küçüksır Mahallesinde ambulansın ulaşamadığı adreste bulunan hasta için yolları açan iş makinesi, hastayı bulunduğu adresten sağlık ekipleriyle birlikte dozerin kepçesinde ambulansa kadar taşıdı.

Yakacağı biten başka bir yaşlı çifte de fondan sağlanan yakacağın ulaştırılması için ekiplere yolları açılarak karla mücadele araçları sahada mesaisini sürdürüyor.

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