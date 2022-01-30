Yayla evlerinden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

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Kahramanmaraş’ta yayla evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçukur Mahallesi İncebel mevkiinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Önleyici kolluk devriyesi yapan ekipler, şüpheli otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobil içinde 2 adet bakır tepsi, 1 adet kaynak makinesi, 14 adet küçük boy bakır tabak, 3 adet orta boy alüminyum leğen, 2 adet büyük boy bakır kazan, 2 adet küçük boy bakır kazan, 21 adet alüminyum tepsi, 28 adet dikdörtgen alüminyum tepsi, 1 adet büyük boy bakır leğen, 1 adet büyük bakır sini, 1 adet matkap, 1 adet motorlu ağaç testeresi, 15 kilogram kablo, 1 adet tek kırmalı av tüfeği ele geçirdi.

Araçtaki M.G. (23), A.G. (28) ve M.Ç. (38) gözaltına alındı.

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