Kahramanmaraş'ta kartpostallık görüntüler

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Kahramanmaraş’ta kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Afşin ilçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü. Yağan karın ardından kartpostallık manzaralar oluştu. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Afşin'deki görsel şölen fotoğraf tutkunlarını da bölgeye çekiyor.

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