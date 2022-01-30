Bacağı kırılan yaşlı kadın, kepçeyle ambulansa taşındı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta evinde düşerek bacağı kırılan Fatma Köse (85), yoğun kar yağışından dolayı yolu kapalı olan evinden kepçeyle alınarak ambulansa alınıp, hastaneye götürüldü.

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Onikişubat ilçesinin Küçüksır Mahallesi'nde yaşayan Fatma Köse, dengesini kaybederek düşünce bacağı kırıldı. Kadının yakınlarının ihbarı üzerine mahalleye gelen ambulans, eve giden 2 kilometrelik yolun karla kaplı olması nedeniyle Fatma Köse'ye ulaşamadı. Muhtar Fatih Bacak, Onikişubat Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye, bölgedeki iş makinelerinden birini köye gönderdi.

Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden iş makinesinin kepçesine battaniyelerden yatak yapıldı ve Fatma Köse buraya alındı. Kadın köyde bekleyen ambulansa götürüldü. Burada sağlık ekiplerince ambulansa alınan Fatma Köse, getirildiği hastanede tedavi altına alındı. Mahalle Muhtarı Fatih Bacak, "Fatma teyzemiz, köyün aşağısında oturuyor ve eve giden yol da kapalı. Ambulans gidemediği için Onikişubat Belediyesi'nden yardım istedik ve kepçe yardımıyla ambulansa taşınan Fatma teyzemiz hastaneye kaldırıldı. Zor kış şartlarında yardımımıza koşan Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek ve sağlık ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-01-30 13:10:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.