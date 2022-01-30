Görev yaptığı birlikte hayatını kaybeden asker toprağa verildi

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)ANKARA'da görev yaptığı birlikte baygın halde bulunup, götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden er İsmail Güntekin (21), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Mamak ilçesindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Destek Komutanlığı'nda görev yapan er İsmail Güntekin, dün birlikteki banyoda baygın halde bulundu. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne kaldırılan Güntekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Güntekin'in cenazesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine getirildi. Eğrice Mahallesi'ndeki camide düzenlenen törene; askerin ailesi, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve vatandaşlar katıldı. 2 ay önce askere gittiği belirlenen Güntekin'in özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Güntekin'in naaşı, gözyaşları içinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-01-30 17:47:45



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