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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DKMP ve polis ekipleri, yaban hayvanlarını unutmadı

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri bir metreden fazla kar örtüsünün kapladığı bölgede yaşayan yaban hayvanları için yem bıraktı.

DKMP ve polis ekipleri, yaban hayvanlarını unutmadı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri bir metreden fazla kar örtüsünün kapladığı bölgede yaşayan yaban hayvanları için yem bıraktı.
Elbistan ve çevresinde son yılların en çetin kışlarından biri yaşanıyor. Dağlık bölgelerde kar kalınlığı yer yer 1 metrenin üzerine çıkıyor. Bölgede yaban keçisi popülasyonunun da artması ile birlikte özellikle Şar Dağı ve çevresindeki yemleme çalışmaları daha da önem arz ediyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri de, yılın bu dönemlerinde yaban hayvanlarının kendi habitatlarında kalmaları ve yerleşim alanlarına inmemeleri için yemleme faaliyetlerine ağırlık veriyor.
DKMP ekiplerinin, Şar Dağı’nda yaban keçisi ile tavşan ve kekliklerin yaşam alanlarında yaptığı son yemleme çalışmasına Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Polis ve DKMP ekiplerince temin edilen yonca balyası, arpa, buğday ve dane mısır gibi yem maddeleri karla kaplı araziye önce araçlarla taşındı. Araçların ilerleyemediği sarp bölgelere ulaşmak için balyaları sırtlayan görevliler, soğuk hava ve yoğun kara aldırış etmeden yaban hayvanlarının bulunduğu yerlere götürdü. Yemler, başta yaban keçisi ile diğer yabani türlerin yoğun olarak bulunduğu noktalara özenle bırakıldı.
Yemleme çalışmaları ile ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, DKMP Elbistan Şefliği ekiplerinin tabiatın döngüsü açısından önemli bir işlevi yerine getirdiklerini söyledi.
DKMP Elbistan Şefliği ekiplerine, yabani yaşama sundukları bu destekten dolayı teşekkür eden Kayhan, “İlçemizde son senelerdeki en zorlu kış mevsimi yaşanıyor. Yaban hayvanları da beslenme alanları karla kaplandığı için yem bulmakta güçlük çekmekte ve şehirlere doğru yaklaşmaktadır. Bunun önüne geçmenin tek yöntemi bu hayvanları oldukları ortamlarda besleyebilmek. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğimiz ilçe merkezindeki sokak hayvanlarına destek olmak adına çeşitli çalışmalar yapıyor. Bugün de soğuk ve kar nedeniyle yaban hayvanları için DKMP Elbistan Şefliği ile birlikte hareket ediyoruz. Doğanın, yaşayan tüm canlılarla güzel olduğunun bilinci ile seve seve bu çalışmaya katıldık. Bu çalışmada emeği geçen başta DKMP Elbistan Şefliği ekipleri olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri Komiser Yardımcısı Serdal Alptuğ da, “Yaban hayvanlarını bulundukları yerde beslemek, doğaya destekte bulunmak ve bu türlerin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.
Alptuğ, “Saman, yonca, mısır, buğday ve arpa gibi yem maddeleri ile doğadaki hemen hemen tüm canlılara katkı sunacak bir çalışmada DKMP ekiplerimizle omuz omuza verdik. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğimizin denetimi ve kontrolü altında bulunan korunan alanlarımıza da bu yaban hayvanlarının kendisini sağlayarak aynı zamanda da aynı yerlerde insanlarla etkileşimini azaltarak insanlarımıza da buralarda tabiattan faydalanma doğa ile iç içe bulunma imkanları sunuyoruz. Bundan sonraki dönemde de yaban hayatına elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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