Gündelik işçiler kar mesaisinde Geçimlerini bağların ve bahçelerin çapası ile kazanan gündelik işçiler, yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken karları temizliyor

Kahramanmaraş’ta geçimlerini bağların ve bahçelerin çapası ile kazanan gündelik işçiler, yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken karları temizliyor.

Aile bütçelerine gündelik iş yaparak katkı sağlayanların yeni mesaisi çatı ve damlardaki biriken karları temizlemek oldu. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yaygın olarak bağ evlerindeki düz çatıları ve damları temizleyen gündelik işçiler, kar temizliğinin önemli olduğunu söylediler.

Ekip halinde bir binanın veya damın temizliğini alan gündelik işçilerden Ahmet Akdağ, “Bu sene kar çok olduğu için dam başlarında kar atıyoruz. Atılmayan karlar binanın içine nem alıp akma yapıyor. Biz de bu yüzden dam başlarında bu karları atıyoruz. Gündelik işçi olarak çağıran vatandaşlarımızın damlarının başından kar atıyoruz. Rızkımızı bundan kazanıyoruz" dedi.

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