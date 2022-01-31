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Mahçiçek: "Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz"

İHA

Mahçiçek: "Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz"

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştireceği EXPO 2023 projesi için DSİ ile protokol imzaladı.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Sır Barajındaki projemizi ihale edilebilir yapılabilir hale getirdik. Bu yapılabilirliğin tamamlanması için Bölge Müdürümüzle beraber Ankara’dan gerekli bürokratik işlemlerin tamamlanmasını sağladık. Bugün kendisiyle beraber imza altına alacağız ve çok yakın bir zamanda projenin gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlayacağız"dedi.
"Artık kaldırım belediyeciliği yok" diyen Mahçiçek, şöyle devam etti:
"Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz, dönüştüreceğiz, daha güzel yaşam alanları oluşturacağız. İşin özeti Kahramanmaraş’ı marka şehir haline dönüştüreceğiz. Bu memleketi daha yaşanabilir kılmak, yaşam standartlarını yükseltmek bizim için gerçekten önemli. Cumhurbaşkanımız da bu projeyle ilgili bize değerli katkılar sunuyor. Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde projeyle ilgili bizi himayelerine alarak ulusal ve uluslararası katılımcıların artırılması talebim oldu. Kendisi de Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök Bey’i Expo 2023 projesinin uluslararası temsilci olarak tayin etti. Çünkü ne kadar çok katılımcı olursa onlarla şehrimizin sanayicilerini ve iş adamlarını buluşturacak, yeni katma değerler ekleyeceğiz. Ekonomik işbirliğini ancak bu şekilde geliştirebiliriz. Bu projelerin sonunda Şanlıurfa’da Göbeklitepe’ye, Gaziantep’te Zeugma’ya, bizde Germanicia’dan, Kapadokya’ya uzanan bir turizm koridoru oluşturacağız" dedi.
DSİ 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven ise, “Başkanım bu proje için 2 yıldır çok ciddi emek sarf ediyor. Şehirler suya yakın yerlerde kuruluyor. Bizler uzaklaşmışız. İnsan vücudu yeşile ve suya baktığı zaman dinleniyor. Burada Başkanımın yaptığı projeyle de insanımızla su buluşacak ve yakınlaşacak. Biz de DSİ olarak bu projeyi inceledik ve yapılan çalışmanın çok faydalı çok güzel bir çalışma olduğunu görünce Genel Müdürlüğümüzden gerekli izinleri aldık, imzalarımızı atacağız ve bu projeye start vereceğiz. Gerçekten güzel bir proje, suya yakın yaşamak insanı rahatlatıyor, insanın yaşam konforunu artırıyor. Sizi de tebrik ediyorum, sıkı bir şekilde takip edip sonuçlandırdınız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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