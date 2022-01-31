Kahramanmaraş'ta karla mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede 7 bin ton tuz ve 150 ton solüsyon kullandı.

Alınan bilgiye göre, son 30 yılın en yağışlı yılını geçiren Kahramanmaraş’ta metrekareye 120 kilogramın üstünde kar düştü. Sokaklar, caddeler kara teslim olurken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı öncesi tedbirlerini en üst seviyede tutarak karla mücadele etti.

Merkez dahil Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık ilçelerinde ekiplerin tamamı hummalı bir çalışma yürüttü. 220 araç ve 600 personel 11 ilçe 708 mahalle tüm yolları açarak, mağduriyet yaşanmasını engelledi. Yapılan bu çalışmalara 7 bin ton tuz ve 150 ton solüsyon ile müdahale edildiği bildirildi.

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