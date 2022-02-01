Kahramanmaraş’ta çığ bölgesinden 13 kişi daha tahliye edildi 3 bin rakımlı Bert Dağı’nın eteğindeki Müdürler mezrası tamamen boşaltıldı

Türkiye'nin dört bir yanından tescilli yöresel lezzetler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta çığ felaketinin yaşandığı riskli bölge tamamen tahliye edildi.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Ericek Mahallesi Müdürler mezrasındaki 10 evde ikamet eden 36 kişi dün gece çığ riskine karşı güvenli bölgelere tahliye edilmiş, bölgede gece boyunca AFAD ve kurtarma ekipleri nöbet tutmuştu.

Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği çığ bölgesinde konutlara çığ düşmesinden dolayı bugün de 5 evde yaşayan 13 kişi, hayvanlarıyla birlikte bölgeden tahliye edildi. Yeni çığ düşme ihtimaline yönelik alınan tedbirler kapsamında AFAD ekipleri bölgede konuşlandırıldı, yerleşkeye girişler yasaklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.