Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi objeler ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesi Ördekdede Mahallesi’ndeki Y.M. (37 ) ve K.M.’nin (44 ) evinde arama yaptı. Yapılan aramada 216 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, 42 adet obje, 1 adet mühür, 1 adet detektör ele geçirildi. Olayla ilgili Y.M. gözaltına alınırken K.M. ise serbest bırakıldı.

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