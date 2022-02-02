Kahramanmaraş’ta 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 bin lira olan 210 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesi Akçalar Mahallesi Serintepe yol kontrol noktasında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 20 bin lira olan 210 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişiye 5 bin 754 lira idari para cezası uygulandı.

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