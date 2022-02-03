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Bu tablo çizilerek değil işlenerek yapıldı 4 yılda 40 tabloyu ilmek ilmek işlediler 80 kurs öğreticisi 40 tablo için gece gündüz çalıştı

İHA

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü "Kırkyamada Kırk Maraş" sloganıyla, kurtuluşun sembol isimleri, sembol spor dalları ve sembol yapıtlarını tablolara işledi.

Bu tablo çizilerek değil işlenerek yapıldı 4 yılda 40 tabloyu ilmek ilmek işlediler 80 kurs öğreticisi 40 tablo için gece gündüz çalıştı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü “Kırkyamada Kırk Maraş” sloganıyla, kurtuluşun sembol isimleri, sembol spor dalları ve sembol yapıtlarını tablolara işledi.
Büyük bir direniş ile düşmanı topraklarından atan Kahramanmaraş’ta, kurtuluşun 102. yılı kutlanıyor. Bu sene birbirinden farklı temalar ile kutlanan kurtuluş coşkusuna Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü, “Kırkyamada Kırk Maraş” sloganıyla katıldı. Enstitü, yaklaşık 80 kurs öğreticisi ile kumaşa, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun sembol isimleri, şehrin sembol spor dalları ve şehrin sembol yapıtlarını büyük bir özveri ile işledi.
Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, yörenin geleneksel el sanatları ile kültürünü ve değerlerini tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu kapsamda her yıl 12 Şubatta bir sergi yapıyoruz. 2017 yılından bu yana geleneksel hale getirdik. Her sene sergimiz için bir tema belirliyoruz. Bu seneki temamız, ‘Kırkyamada Kırk Maraş’ teması. 40 yama tekniği ile 40 tane tablo hazırladık. Bu çalışma kapsamında kurumumuzda bulunan bütün arkadaşlarımız hep birlikte çalıştılar. 80 arkadaş ile birlikte çalışıyoruz. 4 yıldır 80 arkadaş ile birlikte yaptığımız bir çalışma bu. Akademisyen desteği alıyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cengiz Şavkılı, el sanatlarından Ahmet Akkurt hocamızdan ayrıca esnafımızda bize destek veriyor. Kullandığımız tabloların bazı gravürlerini Fikret Yıldır Bey çizdi. Bunun dışında kendi arkadaşlarımızın orijinal desenleri de var. Bu sergi için dört önemli başlık belirledik. Kültürel varlıklarımız, geleneklerimiz, spor ve kurtuluş tarihimiz. Bu başlıklar altında belirlediğimiz desenleri, parça birleştirme tekniği olan 40 yama sanatı ile tabloya dönüştürdük. Tablolarımızda mekan olarak Ulu Cami, Kapalı Çarşı, EshabI Kehf, eski belediye binası. Sporlar ile ilgili olarak güreş temalı bir çalışmamız var. Kadim meslekler başlığı altında bakırcı, abacı, yorgancı gibi unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tanıttığımız tablolarımız var. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun tarihini anlattığımız, bayrak olayı tablolarımız var. Bu tabloyu 4 kademeden oluşturduk” diye konuştu.

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