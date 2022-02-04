Korgeneral Çitil'in acı günü

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Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)JANDARMA Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil'in babası Necati Çitil (90), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Evinde dün hayatını kaybeden Korgeneral Necati Çitil için Göksun Ulu Camii'nde tören düzenlendi. Törene; Musa Çitil ve ailesi ile Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kayseri jandarma komutanları katıldı. Kılınan namazın ardından Necati Çitil'in cenazesi, Kelpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-02-04 17:55:59



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