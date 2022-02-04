Civciv kostümlü vatandaş ile polislerin oyunu güldürdü

Kahramanmaraş’ta civciv kostümü giyen bir kişi, yol ortasında oynadıktan sonra polis aracının üzerine oturunca ekipler tarafından aracın kafesine konuldu. Yaşananlar çevredeki vatandaşları güldürdü.

Kahramanmaraş’ta ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, sosyal medya için video çekmek istedi. Civciv kostümünü giyen vatandaş, Azerbaycan Bulvarı'nda tek başına oynamaya başladı. Bir müddet oynayan vatandaş, trafikte seyir halindeki polis aracının önünde oyununa devam etti. Oyunu biten vatandaş daha sonra polis aracının ön kaputuna oturunca polisler, şahsı araç üzerinden alarak kafese koydu. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yaşananlar izleyen vatandaşları güldürdü.

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