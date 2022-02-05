Başkan Güngör: “Dün korkmadık, bugün de korkmuyoruz”

12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında sanatçı Uğur Işılak konserinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu yıl etkinliklerimizi ‘Korkma’ temasıyla gerçekleştiriyoruz. Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı beyannamede; ‘Korkma! Bir avuç Fransız kuvveti seni kıramaz’ der. Dün korkmadık, bugün de korkmuyoruz, yarın da korkmayacağız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. ‘Korkma’ temalı etkinliklerde birbirinden ünlü isimler Kahramanmaraşlılarla bir araya geliyor. Programlar kapsamında sevilen sanatçı Uğur Işılak dinleyicilerle buluştu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uğur Işılak, “Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle bugün bir aradayız. Maraş’ın milli mücadelesi beni derinden etkilemiştir. Maraş’ın milli mücadelesiyle ilgili bir bilgi okumuştum. Maraş’ın kurtuluşundan sonra meclisten bir yazı geliyor ve milli mücadeleye katılanların ismi soruluyor. Katılan kişilere madalya verilecek. Maraş’tan da bu mektuba cevap geliyor, burada milli mücadeleye katılmayan hiç kimse yok diye. Gerçekten bu bizlere Maraş’ın neden kahraman olduğunu açıklar nitelikte” dedi.

Konser sonrası konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Kurtuluşumuzun 102. yıl dönümünü hep birlikte eda ediyoruz. Ecdadımız kanlarıyla canlarıyla mücadele ederek bu aziz şehri bizlere miras bıraktı. Rabbim İnşallah bizlere bir daha o günleri göstermesin. Ancak bizlerin o günleri asla unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. İki yıldır 12 Şubat’ı Kurtuluş Haftası olarak kutluyoruz. Geçen yıl Kurtuluş Haftamızın temasını ‘İstiklal İlham Verir’ olarak belirlemiştik. Bu yıl ise bu temayı 'Korkma’ olarak belirledik. Korkma sözcüğü bizler için çok büyük anlam ifade ediyor. Maraş’ımız düşman işgali altındayken Avukat Mehmet Ali Bey adeta halkı milli mücadeleye davet edercesine Âlemi İslam’a Hitap Beyannamesi’ni kaleme almıştı. Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı beyannamede ‘Ey Milleti Necibei Osmaniye vaktine hazır ol’ diyordu. ‘Korkma, üç beş Fransız kuvveti seni kıramaz diye devam ediyordu. Dün korkmadık, bugün korkmuyoruz, yarın da korkmayacağız. Bu beyanname İstiklal Marşımıza da ilham olmuştur. Aziz ecdadımızın vermiş olduğu bu milli mücadele tüm Anadolu’ya yol açmış, ışık tutmuştur. Bugün camilerimizde şehitlerimiz için okunan Mevlidi Şerif’le Kurtuluş Haftası etkinliklerimiz başladı. İnşallah tüm hemşehrilerimizle birlikte Kurtuluş Bayramı’mızı şehrimize yakışır şekilde kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

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