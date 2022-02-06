Kargaçayırı Gölü'nde kartpostallık manzara

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Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonrası Kargaçayırı Gölü'nde kartpostallık manzaralar oluştu.

Andırın ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kargaçayırı Gölü'ne ulaşan doğa tutkunları, eşsiz manzaralarla karşılaştı.

Doyumsuz bir manzara ile karşılaştıklarını dile getiren doğa tutkunları, "Kışın burası tamamen kar altında kalıyor. Kargaçayırı gölü kar yağışının ardından kış manzaraları oluştu. Burası her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip" dediler.

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