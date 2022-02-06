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Erdoğan: “Bir milletin kimliğini koruması geleneksel değerlerini koruması ile olur”

İHA

Erdoğan: “Bir milletin kimliğini koruması geleneksel değerlerini koruması ile olur”

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan, “Bir milletin kimliğini koruması geleneksel değerlerinin, kültürel öğelerinin korunması ile mümkün olur” dedi
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı nedeniyle düzenlenen, 52 ülkeden sporcuların katılımı ile gerçekleştirilen “Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonasına” katılan Bilal Erdoğan önemli açıklamalar yaptı.
Kahramanmaraş’ta olmasının kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu: “Benim için burada olmak çok anlamlı. Neden anlamlı? 2015 yılından bu yana Dünya Etnospor Konfederasyonu çatısı altında, 2012 yılından bu yana geleneksel okçuluk ile ilgili çalışmalarımız da; diyoruz ki bir milletin kimliğini koruması, geleneksel değerlerini kültürel öğelerini koruması ile mümkün olur. Spor alanı da bunlardan bir tanesi. Geleneksel sporlarımızı yaşatmamız bizim bu ülkede ülkemizde kendi kimliğimizi kendi kültürümüzü korumamız için çok mühim. Onun için dünya çapında bir serüveni yaşıyoruz. Bir mücadeleye giriştik. Dünyanın bütün milletlerinin kendi geleneksel sporlarının yaş atabilmesi için çalışıyoruz ve destek oluyoruz. Bugün dünya Etnospor Konfederasyonu olarak dünyanın 15 farklı ülkesinden 20'nin üzerinde üyesi bu doğrultuda bir çalışma içerisinde. Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşu ne içindi? Bağımsızlığımız içindi. Bu toprakların namusunu korumak içindi. Bizim namusumuz elbette ki bizim bayrağımızdır. Elbette ki bizim asla dinmeyecek olan ezanlarımızdır. Elbette ki bizim kimliğimiz, kültürümüz, inancımızdır. Onun için gelin bütün geleneksel sporları yaşaması, yeniden ayağa kalkması için özellikle ve çocuklarınızı bu spora iştirak etmesini desteklemeye çağırıyorum.”
Konuşmaların ardından 52 ülkeden katılan sporculara derecelerine göre ödülleri takdim edildi. Program, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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