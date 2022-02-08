Yangın gözetleme kulesi kar kulesi oldu

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Kahramanmaraş'ta zirvedeki yangın gözetleme kulesi, yağışların ardından adeta kar kulesine döndü.

Uludaz Yaylası (Çimen Dağı) zirvesindeki yangın gözetleme kulesinin yaz ve kış mevsiminde aynı kadrajdan çekilen fotoğrafı ilgi görüyor.

Zorlu bir tırmanışın ardından gözetleme kulesine ulaştığını söyleyen dağcı Soner Yalçın, "Uludaz Yaylası Çimen Dağı zirvesindeki yangın gözetleme kulesinin kış ve yaz aynı kadrajdan çekimini yaptım. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Ortaya çıkan manzara görülmeye değerdi" dedi.

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