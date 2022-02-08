Şehitlerin ismini otobüste yaşatıyor Kahramanmaraş’ta toplu taşıma şoförü Erdal Erol, yolcuların tutacaklarına şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını astı Erol: "Bu kahraman memlekette kahraman şehitlerimizi unutturmayacağız" "Teyzenin birinin oturup hüngür hüngür ağladığını biliyorum, çok teşekkür etti, Allah razı olsun dedi"

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma şoförü Erdal Erol, yolcuların tutacaklarına şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını astı. Her sabah işe giderken tutacakları temizleyen Erol, asker selamı ile şehitlerin ruhlarını şad ediyor.

Bir internet sitesinde şehitlerin fotoğrafının bir otobüsün camında olduğunu gören Erol, hemen çalışma yaparak, kullandığı otobüsün tutacaklarına şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını astı.

41 yaşındaki Erdal Erol, “11 yıldır Kahramanmaraş’ta toplu taşıma hizmeti vermekteyim. Bu uygulamayı yapma sebebim, bir internet sitesinde gördüm ve çok hoşuma gitti. Acaba kendi aracımızda böyle bir şey yapsak olur mu dedim. 20 tane tutacağa şehitlerin isimlerini ve resimlerini astım. Çok güzel tepkiler ile karşılaştım. Çünkü bunlar bizim kahramanlarımız, vatan evlatları. Bunları unutturmak istemedim. Her binen yolcum bir dua okuyor, Fatiha gönderiyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah diğer otobüslerde yapmayı düşünüyoruz. Dikkat eden yolcularımız gerçekten çok. Burada teyzenin birinin oturup hüngür hüngür ağladığını biliyorum, çok teşekkür etti, Allah razı olsun dedi. Biz Kahramanmaraşlıyız, bu kahraman memlekette bu kahraman şehitlerimizi unutturmayacağız. Kahramanmaraş’ta da böyle bir şey ile öne çıkmak benim çok hoşuma gitti. Gerçekten kahraman memlekette kahraman şehitlerin böyle anılmasını istiyorum” dedi.

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