Bakkal dükkanında yarım asırdır kefeli terazi kullanıyor 88 yaşındaki Zekeriya Kömü: "Harama helale dikkat ederek satış yapıyorum"

Kahramanmaraş’ta bakkal dükkanında 47 yıldır eski tip kefeli teraziden vazgeçmeyen 88 yaşındaki Zekeriya Kömü, "Harama helale dikkat ederek satış yapıyorum" dedi.

Demirciler Çarşısı'nda bakkal dükkanı işleten 88 yaşındaki 5 çocuk babası Zekeriya Kömü, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.

Bakkallık mesleğinin eskiden çok hareketli olduğunu belirten Kömü, "Eskisi kadar hareketlilik kalmadı. Buraya daha çok yaşımın da ilerlemesinden dolayı vakit geçirmeye geliyorum. Dükkanımda daha çok elek, ip, örme gibi ürünler satıyorum. Onları da eskiden çok kullanılan bakkal terazilerin de tartıp veriyorum. Ben 47 yıldır şuan dükkanımda bulunan bu teraziyi kullanıyorum. Dükkanımdaki ürünlerin hepsini terazide tartıp, harama helale dikkat ederek satışını yapıyorum. Çalışmama gerek yok ama alıştığım için bu işe devam edeceğim" dedi.

Eski tip kefeli terazilerin artık bakkallarda kullanılmadığını belirten Kömü, "Artık tarihe karıştı. Birçok yerde de antika olarak sergileniyor. Bakkala gelen müşterilerime sattığım ürünleri terazide tartarak, kimsenin hakkı kimsede kalmasın diye eski usulü devam ettirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

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