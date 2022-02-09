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Çat kapı sınıflara giren tiyatrocular kurtuluş mücadelesini anlattı Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, lise ve dengi okullara çat kapı girerek öğrencilere kentin kurtuluş mücadelesini anlatıyor

İHA

Çat kapı sınıflara giren tiyatrocular kurtuluş mücadelesini anlattı Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, lise ve dengi okullara çat kapı girerek öğrencilere kentin kurtuluş mücadelesini anlatıyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, lise ve dengi okullara çat kapı girerek öğrencilere kentin kurtuluş mücadelesini anlatan olayları tiyatroyla aktarıyor.
Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, il genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, kentteki okullara giderek öğrencilere kurtuluş mücadelesinde yaşanan hadiseleri anlatıyor.
Öğrencilerin ders işlediği anda sınıfa giren Fransız askerini canlandıran oyuncu, Fransızların yapacaklarını anlatıyor. Fransız askerinin ardından sınıfa giren Arslanbey ise Maraşlıların hiçbir şeyden korkmadığını söyleyerek Fransız askerini sınıftan kovuyor. Daha sonra öğrencilere, ‘Alemi İslam’a Hitap’ isimli bildiri dağıtılıyor.
Tiyatro gösterisini ilgiyle izleyen öğrenciler duygulandıklarını söyledi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise “Okulumuzda çat kapı tiyatro ile öğrencilerimiz haberi olmadan kurtuluş mücadelesinde neler olmuş bunu oynadılar. Çok etkileyici bir tiyatro oldu ve o günde neler yaşandığını gördüler. Bizim kurtuluş mücadelesinde Fransızlar tarafından şehrin işgali ve kaleden Türk bayrağımızın indirilmesi var. Avukat Mehmet Ali Kısakürek’in ‘Alemi İslam’a Hitap’ isimli bildirisinin dağıtılması ve ortaokul çağındaki öğrencilerinde kentin önemli yerlerine bırakması ve insanlara dağıtması var. Cumada toplanan cemaate kalede bayrağın olmadığı ve insanların kaleye çıkması ve bayrağımızı yeniden kaleye asması var. Bunu yaptık, öğrencilerimiz çok mutlu oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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