Ücretli öğretmenlere teşekkür belgesi

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde görev yapan tüm ücretli öğretmenler, teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, kentteki okullarda görev yapan ücretli öğretmenlere Covid19 sürecindeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Belge takdiminde konuşan Turaç, “Okullarımızda fedakarca görev yapan arkadaşlarımızın ve biz idarecilerin tek bir ismi var o da Öğretmen. Bizler ortak paydamız olan öğretmenlik mesleği özelinde birleşiyoruz. Varlık sebebimiz olan öğrencilerimize eğitim öğretim hizmeti sunmamızda çok büyük katkıları olan arkadaşlarımıza emeklerinin karşılığı olarak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Belge alan öğretmenler de bu güzel düşüncesinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç’a teşekkür ederek çok mutlu olduklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.