Kahramanmaraş'ta köy yoluna çığ düştü

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası köy yoluna çığ düştü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ericek Müdürler yerleşim birimine bağlanan yola çığ düştü. Bir haftada 3 defa çığ düştüğü belirtilen yol, muhtemel riske karşı geçici olarak ulaşıma kapandı.

Çığ düşmesinde can ve mal kaybı yaşanmadığını söyleyen Ericek Müdürler İlkokulu öğretmeni Halil İbrahim Algan, "Yolun açılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Tekrar açılması risk oluşturduğu için kontrollü şekilde açılacağı bildirildi" dedi.

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