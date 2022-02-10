Kahramanmara\u015f\u2019\u0131n Elbistan il\u00e7esinde, bir esnaf, i\u015f yerini benzin ve sudan \u00fcretti\u011fi gazla \u0131s\u0131tacak. Kulland\u0131\u011f\u0131 sistemin 10 liral\u0131k benzinle 10 saat boyunca aral\u0131ks\u0131z yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten esnaf, bulu\u015funu, \u00e7emenli yumurta yaparak test etti. Elbistan\u2019da sanayi sitesinde PVC al\u00fcminyum do\u011frama i\u015fi yapan 45 ya\u015f\u0131ndaki Sel\u00e7uk Koyuncu, elektrik ve k\u00f6m\u00fcre gelen zamlar nedeniyle i\u015fyerini \u0131s\u0131tmakta zorlan\u0131nca, ilk ba\u015fta tehlikeli ve pahal\u0131 gibi g\u00f6r\u00fclse de farkl\u0131 bir y\u00f6nteme ba\u015fvurdu. Koyuncu, benzin ve su kullanarak gaz \u00fcretmeye dayanan sistem i\u00e7in 2 adet kavanoz ald\u0131. Kavanozun birine benzin di\u011ferine de su dolduran Koyuncu, iki kavanoz aras\u0131nda da hortumla ba\u011flant\u0131y\u0131 sa\u011flad\u0131. Benzinin oldu\u011fu kavanoza, kompres\u00f6rle hava veren Koyuncu, \u00e7\u0131kan gaz\u0131 da su dolu kavanoza aktard\u0131. Su ile birle\u015fen gaz\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131na da tip ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 takan Koyuncu, sistemi yakla\u015f\u0131k 15 liraya mal etmi\u015f oldu. Sistemi test etmek i\u00e7in de 10 liral\u0131k benzin alan Koyuncu, yapt\u0131\u011f\u0131 ilk denemede ba\u015far\u0131l\u0131 oldu. Sisteme kompres\u00f6rle hava verildi\u011finde 10 saat aral\u0131ks\u0131z yand\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Sel\u00e7uk Koyuncu, bundan sonraki a\u015famada, \u0131s\u0131nmada kullanmak i\u00e7in soba tasarlayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Koyuncu, sistemin \u00e7al\u0131\u015fma prensibini, \u201cBenzine hava veriyoruz. Bu da benzini kaynat\u0131yor. B\u00f6ylece kavanozun i\u00e7inde gaz olu\u015fuyor. Bu gaz da hortumla i\u00e7inde su olan kavanoza geliyor. Suyun i\u00e7inde kaynamas\u0131yla birlikte gaz\u0131 tekrar hortum arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile d\u0131\u015far\u0131ya veriyor. Sistemimizin \u00e7\u0131k\u0131\u015f noktas\u0131nda ise t\u00fcp ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 bulunuyor. Benzine verdi\u011fimiz havan\u0131n miktar\u0131 ile de gaz\u0131n oran\u0131n\u0131 artt\u0131r\u0131p ya da azaltmak da elimizde\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \u2018Hayat pahal\u0131l\u0131\u011f\u0131 bizi nelere y\u00f6neltiyor\u2019 diyen 30 y\u0131ll\u0131k PVC ustas\u0131 Sel\u00e7uk Koyuncu, \u201c\u00d6nce pelet sobas\u0131 denedik ba\u015far\u0131l\u0131 olamad\u0131k. \u015eimdi de benzinden yola \u00e7\u0131karak gaz\u0131n\u0131 s\u00fcz\u00fcp ate\u015fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fck. Bunu, yaz\u0131hanemizde ve i\u015f yerimizde \u0131s\u0131tmak i\u00e7in kullanmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Az \u00f6nce de sistemin \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 yumurta pi\u015firerek g\u00f6rd\u00fck. 10 liral\u0131k benzin ald\u0131k. 10 saat yan\u0131yor. Tasarruflu bir sistem. Herhangi bir tehlikesi yok. S\u00f6nse dahi d\u0131\u015far\u0131ya gaz vermez. Sadece biraz is olu\u015fuyor. Onu da baca ile d\u0131\u015far\u0131 ataca\u011f\u0131z\u201d ifadelerini kulland\u0131. Koyuncu, sistemden elde etti\u011fi \u0131s\u0131yla pi\u015firdi\u011fi yumurtay\u0131 da di\u011fer esnaf arkada\u015flar\u0131yla birlikte afiyetle yedi.