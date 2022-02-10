Kahramanmaraş’ın her mahallesinde kurtuluş coşkusu

Kahramanmaraş’ta mahallelerdeki kurtuluş etkinliklerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tüm mahallelerimizde bu coşku sürüyor. Tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz, inancımız, dayanışmamız olduğu sürece milletimizin bileğini kimse bükemez” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Necip Fazıl Mahallesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette yöresel kıyafetleri kuşanan mahalleliler davul zurna eşliğinde halay çekti. Davetten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güngör, “Her yıl Kurtuluş Haftamıza bir tema belirliyoruz. Geçtiğimiz yıl temamızı 'İstiklal İlham Verir' olarak belirlemiştik. Bu yıl ise 'Korkma' olarak belirledik. Korkma sözcüğü bizler için çok anlamlı. Korkma, bizim inançlarımızdan, değerlerimizde süzülüp gelen bir ifade. Biz hiçbir zaman düşmanımızdan korkmadık. Dün de korkmadık, bugün de korkmadık, yarın da korkmayacağız” diye konuştu.

Başkan Güngör, “Tüm mahallelerimizde gösteriler düzenleniyor. Bu anlamda tüm muhtarlarımıza ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kurtuluş Bayramımızın 102. yıldönümünü kutluyoruz. Anadolu’ya ilham veren bu kurtuluş hareketini inşallah gelecek nesillerimize de en güzel şekilde aktaracağız. Bu birlik ve beraberliğimiz, inancımız, dayanışmamız olduğu sürece milletimizin bileğini kimse bükemez. Ben tekrar tüm hemşehrilerime, tüm mahallelerimize Kurtuluş Bayramımızda bizlere yaşattıkları coşku için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de bir kez daha kahraman ecdadımızı rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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