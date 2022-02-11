Kahramanmaraş'ta çekilen her kuruş yatırıma dönüştürüldü En çok yatırım yapılan alan 12 milyon 989 bin 31 TL ile tekstil ve tekstil ürünleri sektörü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta çekilen her kuruş yatırıma dönüştürüldü En çok yatırım yapılan alan 12 milyon 989 bin 31 TL ile tekstil ve tekstil ürünleri sektörü oldu

İHA

Pandemiye rağmen Türkiye'nin büyüyen ekonomisi olmaya devam eden Kahramanmaraş'ta 2021 yılında 39 milyon 717 bin TL kredi çekildi. Bu kredilerin 38 milyon 927 bin lirası ödendi. Toplam mevduatı 14 milyon 227 bin 452 TL olan şehrin kredi çekilerek en çok yatırım yapılan alanı ise 12 milyon 989 bin 31 TL ile tekstil ve tekstil ürünleri sektörü oldu.

Kahramanmaraş'ta çekilen her kuruş yatırıma dönüştürüldü En çok yatırım yapılan alan 12 milyon 989 bin 31 TL ile tekstil ve tekstil ürünleri sektörü oldu

Pandemiye rağmen Türkiye’nin büyüyen ekonomisi olmaya devam eden Kahramanmaraş’ta 2021 yılında 39 milyon 717 bin TL kredi çekildi. Bu kredilerin 38 milyon 927 bin lirası ödendi. Toplam mevduatı 14 milyon 227 bin 452 TL olan şehrin kredi çekilerek en çok yatırım yapılan alanı ise 12 milyon 989 bin 31 TL ile tekstil ve tekstil ürünleri sektörü oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) FinTürk 2021 verileri belli oldu. Verilere göre Kahramanmaraş, 1990 yılından bu yana çektiği krediyi yatırıma dönüştürerek istihdam oluşturuyor.
Türkiye metal mutfak eşyalarının yüzde 60’ı, Türkiye kırmızı biber üretiminin yüzde 60'ı, Türkiye iplik üretiminin yüzde 35'i, Türkiye kağıt üretiminin yüzde 20'i, Türkiye kumaş üretiminin yüzde 10’u, Türkiye çimento üretiminin yüzde 10’u, Türkiye elektrik üretiminin yüzde 8’ini gerçekleştiren Kahramanmaraş'ta 160 bine yakın sigortalı çalışan bulunuyor. 2021 yılında 1 milyar 395 bin 484 dolar olan şehrin ihracatı 2022 yılında ise 3 milyar dolar olması bekleniyor.
Kahramanmaraş’ın toplam nakdi kredisi 39 milyon 717 bin 222 olurken bu kredilerin 38 milyon 927 bin 241 TL’si ödendi. Takipte kalan alacak ise 789 bin 981 TL oldu. Şehrin toplam gayri nakdi kredileri ise 11 milyon 623 bin 354 TL oldu.
Şehrin 2021 yılında tasarruf mevduatı 14 milyon 227 bin 452 TL olurken, tasarruf mevduatı (TL) cinsinden 5 milyon 17 bin 386 TL olarak kayıtlara geçti. Tasarruf mevduatı (DTH döviz tabi tevdiat) 9 milyon 210 bin 066 TL olurken, diğer mevduat hesapları ise 7 milyon 308 bin 718 TL oldu. Diğer Mevduat (TL) cinsinden 2 milyon 462 bin 152 olan şehrin diğer mevduat (Dth döviz tabi tevdiat) 4 milyon 846 bin 566 TL, toplam mevduatı ise 21 milyon 536 bin 170 TL oldu.
2021 yılında en çok yatırım 12 milyon 989 bin 031 TL ile tekstil ve tekstil ürünleri olurken bunu sırasıyla; 4 milyon 405 bin 591 TL ile enerji, 1 milyon 991 bin 609 TL ile toptan ticaret ve komisyonculuk, 1 milyon 773 bin 463 TL ile ziraat ve balıkçılık, 808 bin 285 TL ile metal ve işlenmiş maden, 494 bin 429 TL ile inşaat, 644 bin 411 TL ile gıda meşrubat ve tütün izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ın her mahallesinde kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ın her mahallesinde kurtuluş coşkusu
Tacizle suçlanan doktor tutuklandı Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı, Aile Hekimi Dr. Lütfi Tiyekli, kendisine muayeneye için gelen hastaya refakat eden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla cezaevine konuldu
YEREL HABERLER Tacizle suçlanan doktor tutuklandı Kahramanmaraş ...
Sınavda dereceye giren velilere hediyeleri verildi
YEREL HABERLER Sınavda dereceye giren velilere hediyeleri verildi
10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ısıtacak Esnafın iş yerini ısıtmak için bulduğu ilginç çözüm görenleri şaşırttı Kullandığı sistemin 10 liralık benzinle 10 saat boyunca aralıksız yandığını belirten esnaf, buluşunu, çemenli yumurta yaparak test etti
YEREL HABERLER 10 liralık benzinle iş yerini 10 saat ...
Çoban köpeği yavru keçilere süt annelik yapıyor
YEREL HABERLER Çoban köpeği yavru keçilere süt annelik yapıyor
Kahramanmaraş'ta köy yoluna çığ düştü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta köy yoluna çığ düştü
Afşin’de yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak
YEREL HABERLER Afşin’de yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kahramanmaraş'tan kelle paça 12 kişilik kelle paça, korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine ulaştırılmak üzere kuru buz teknolojisi ile gönderildi Fidan: "Korona virüse karşı direncinin artmasını istedik"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kahramanmaraş'tan kelle ...
Ücretli öğretmenlere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Ücretli öğretmenlere teşekkür belgesi
250 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtarıldı Kahramanmaraş'ta yaşlı adam, az kalsın hac paralarını ve kızının altınlarını telefon dolandırıcılarına kaptırıyordu
YEREL HABERLER 250 bin lirayı dolandırıcılara kaptırmaktan son anda ...
Kahramanmaraş’ta sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta sahte alkol operasyonu
Çat kapı sınıflara giren tiyatrocular kurtuluş mücadelesini anlattı Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında oluşturulan tiyatro ekibi, lise ve dengi okullara çat kapı girerek öğrencilere kentin kurtuluş mücadelesini anlatıyor
YEREL HABERLER Çat kapı sınıflara giren tiyatrocular kurtuluş ...
Bakkal dükkanında yarım asırdır kefeli terazi kullanıyor 88 yaşındaki Zekeriya Kömü: "Harama helale dikkat ederek satış yapıyorum"
YEREL HABERLER Bakkal dükkanında yarım asırdır kefeli terazi ...
Hurman Kalesi beyaz örtüye büründü
YEREL HABERLER Hurman Kalesi beyaz örtüye büründü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.