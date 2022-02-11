Kahramanmaraş'ta çekilen her kuruş yatırıma dönüştürüldü En çok yatırım yapılan alan 12 milyon 989 bin 31 TL ile tekstil ve tekstil ürünleri sektörü oldu

Pandemiye rağmen Türkiye’nin büyüyen ekonomisi olmaya devam eden Kahramanmaraş’ta 2021 yılında 39 milyon 717 bin TL kredi çekildi. Bu kredilerin 38 milyon 927 bin lirası ödendi. Toplam mevduatı 14 milyon 227 bin 452 TL olan şehrin kredi çekilerek en çok yatırım yapılan alanı ise 12 milyon 989 bin 31 TL ile tekstil ve tekstil ürünleri sektörü oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) FinTürk 2021 verileri belli oldu. Verilere göre Kahramanmaraş, 1990 yılından bu yana çektiği krediyi yatırıma dönüştürerek istihdam oluşturuyor.

Türkiye metal mutfak eşyalarının yüzde 60’ı, Türkiye kırmızı biber üretiminin yüzde 60'ı, Türkiye iplik üretiminin yüzde 35'i, Türkiye kağıt üretiminin yüzde 20'i, Türkiye kumaş üretiminin yüzde 10’u, Türkiye çimento üretiminin yüzde 10’u, Türkiye elektrik üretiminin yüzde 8’ini gerçekleştiren Kahramanmaraş'ta 160 bine yakın sigortalı çalışan bulunuyor. 2021 yılında 1 milyar 395 bin 484 dolar olan şehrin ihracatı 2022 yılında ise 3 milyar dolar olması bekleniyor.

Kahramanmaraş’ın toplam nakdi kredisi 39 milyon 717 bin 222 olurken bu kredilerin 38 milyon 927 bin 241 TL’si ödendi. Takipte kalan alacak ise 789 bin 981 TL oldu. Şehrin toplam gayri nakdi kredileri ise 11 milyon 623 bin 354 TL oldu.

Şehrin 2021 yılında tasarruf mevduatı 14 milyon 227 bin 452 TL olurken, tasarruf mevduatı (TL) cinsinden 5 milyon 17 bin 386 TL olarak kayıtlara geçti. Tasarruf mevduatı (DTH döviz tabi tevdiat) 9 milyon 210 bin 066 TL olurken, diğer mevduat hesapları ise 7 milyon 308 bin 718 TL oldu. Diğer Mevduat (TL) cinsinden 2 milyon 462 bin 152 olan şehrin diğer mevduat (Dth döviz tabi tevdiat) 4 milyon 846 bin 566 TL, toplam mevduatı ise 21 milyon 536 bin 170 TL oldu.

2021 yılında en çok yatırım 12 milyon 989 bin 031 TL ile tekstil ve tekstil ürünleri olurken bunu sırasıyla; 4 milyon 405 bin 591 TL ile enerji, 1 milyon 991 bin 609 TL ile toptan ticaret ve komisyonculuk, 1 milyon 773 bin 463 TL ile ziraat ve balıkçılık, 808 bin 285 TL ile metal ve işlenmiş maden, 494 bin 429 TL ile inşaat, 644 bin 411 TL ile gıda meşrubat ve tütün izledi.

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