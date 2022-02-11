Afşin'de "Hayalimizde Eğitim Var" projesi

Kahramanmaraş’ta Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afşin Belediyesi arasında 10 projeyi kapsayan “Hayalimizde Eğitim Var” işbirliği protokolü imzalandı.

Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Bir hayalimiz var, eğitim. Afşin Belediyesi olarak 10 projeyi bugün hayata geçirdik. Özellikle biz ulusal anlamda ilçe olarak eğitim konusunda istatiksel olarak bulunduğumuz yerden daha ileriye gitmek istiyoruz. Daha fazla gencimizin daha iyi imkanlara kavuşmasını, daha kaliteli okullarda okumasını istiyoruz. Bir taraftan gençlerimizin fiziksel gelişimine önem verirken diğer taraftan da akademik gelişiminin tas tamam olmasını istiyoruz" dedi.

Proje kapsamında sanal dershane uygulamasından okulların fiziki yapılarının düzeltilmesine, sanatsal etkinliklere; kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkacak farkındalık oluşturacak projelere kadar öğrencilere katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Güven, "Geçen yıl akademik anlamda ilk bine giren üç öğrencimiz vardı. Bunun sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Öğrencilerimiz Afşin özelinde daha iyi okullara girsinler iyi eğitim alsınlar diye uğraşıyoruz" diye konuştu.

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