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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam İşçimen, sevenleri buluşturdu

İHA

Kaymakam İşçimen, sevenleri buluşturdu

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde annesini daha bebekken kaybeden, babası da gurbete çalışmaya gittiğinde vefat eden Cuma Ali Toz, sevdiği kıza Kaymakam Özgür İşçimen sayesinde kavuştu. Genç çiftin nişan yüzüklerini de Kaymakam İşçimen taktı.
İlçeye bağlı Kullar Mahallesi’nde ikamet eden Cuma Ali Toz, annesini bebekken kaybederek öksüz kaldı. Annesinin ardından da babasının yaşamını yitirmesiyle birlikte yetim kalan Toz’u, amcası bağrına bastı. Amcasının yanında tarla işlerinde çalışan Cuma Ali Toz, yaklaşık 4 yıl önce gönlünü Hatice Çöplü’ye kaptırdı. Birbirini seven gençler, mutlu yuva kurma hayaline Nurhak Kaymakamı Özgür İşçimen sayesinde kavuştu.
Cuma Ali Toz ve Hatice Çöplü’nün durumunu öğrenen Kaymakam İşçimen, sevenleri kavuşturmak için hemen devreye girdi. Kız tarafı ile görüşen Kaymakam İşçimen, evlilik yolunda gençlere her türlü maddi ve manevi desteği sunacağını belirterek nişanlanmalarına izin verilmesi istedi. Kız tarafı, Kaymakam İşçimen’in bu isteğine olumlu cevap verince birbirlerini seven Cuma Ali ve Hatice de evlilik yolundaki ilk adımı attı. Genç çift, Kaymakam İşçimen, kurum amirleri, aile fertleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı tören ile nişanlandı. Çiftin söz yüzüklerinin kurdelesini de Kaymakam İşçimen kesti.
Genç çiftin mutlu bir yuva kurmalarına vesile olan Kaymakam Özgür İşçimen, nişan merasiminde aile kurumunun önemine değinerek; “İyi bir aile güçlü bir toplum demektir. Evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Gelin ve damat adayı gençlerin aileleri de bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Özgür İşçimen başta olmak üzere kurum müdürlerine teşekkür ettiler.

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