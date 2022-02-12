Tamer Karadağlı 'Arslan Bey' oldu, Kıraç coşturdu



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda oyuncu Tamer Karadağlı milli mücadelenin mimarlarından Arslan Bey'i canlandırırken, şarkıcı Kıraç da söylediği şarkılarıyla hemşehrilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Valilik Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldığı tiyatro oyunuyla başladı. Oyunda, oyuncu tamer Karadağlı ile devlet tiyatrosu sanatçıları sahne aldı. Karadağlı, oyunda, milli mücadelenin mimarlarından Arslan Toğuzata'yı canlandırdı. Vatandaşlardan büyük alkış alan oyun sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Karadağlı'ya çiçek verip teşekkür etti.

KIRAÇ, ÇETE OLDU

Daha sonra sahneye Kıraç çıktı. Zaman şarkısıyla konserine başlayan Kıraç, sevilen şarkılarını peş peşe söyledi. Konserin ortasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör sahneye çıkarak Kıraç'a kentin düşman işgalinden kurtuluşunu sağlayan çetelerin giydiği yöresel çete kıyafeti olan aba ve çiçek hediye etti. Güngör, çetenin Kahramanmaraş için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu, bizim çete kıyafetimiz aba. Çete nedir Maraş'ta? Ecdadın direnişidir, sivil halk direnişidir. Kurtuluş haftamız münasebetiyle de her mahallede çetelerimiz gümbür gümbür davul çalıp oynuyor. Çünkü bu bizim bayramımız. Çetelerimize teşekkür ediyoruz. Bu geleneğimizi de yaşatmamız lazım" dedi.

Kıraç da Başkan Hayrettin Güngör'ün hediye ettiği abayı giyerek çete oldu. Güngör'e hediyesinden dolayı teşekkür eden Kıraç, 12 Şubat'ın aynı zamanda çete bayramı olduğunu belirterek, "Gerçekten çok memnun oldum. Benim çocukluğumun da ayrılmaz bir parçasıydı. Çocukluğumda camdan bakardık, böyle çeteler geçerdi. Yani bunu anlatmak çok zor, biliyorum şu anki gençler bu ruhu algılayamıyorlar belki de ama algılamanız lazım, sahip çıkmanız lazım. Çünkü bu değerler bizi bir yerlere taşıyacak" diye konuştu.

Kıraç, daha sonra konserine çete kıyafetiyle devam etti. Sevilen ve unutulmaz şarkılarını hemşehrileriyle birlikte söyleyen Kıraç, alanı dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2022-02-12 00:42:01



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