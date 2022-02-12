Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu Kahramanmaraş İl Jandarma ekiplerinin yol kontrolü esnasında bir araçta yapılan aramada bir şahsın üzerinde piyasa değeri 515 bin Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Jandarma ekiplerinin yol kontrolü esnasında bir araçta yapılan aramada bir şahsın üzerinde piyasa değeri 515 bin Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma ekipleri Serintepe yol kontrol noktasında durdurdukları araçta arama yaptı. Araç içerisinde bulunan N.T. (23)’nin üzerini arayan jandarma ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 515 bin Türk Lirası olan 9 parça halinde bin 30 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan N.T. Pazarcık Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.