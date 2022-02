Adına kredi çekip dolandırmak istediler ama sert kayaya çarptılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 58 yaşındaki Fikri Zor, adına 47 bin lira kredi çekerek, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının ağına düşmekten son anda kurtuldu.

Türlü bahaneler ve yalanlarla ağlarına düşürdükleri vatandaşların birikimlerini ellerinden alan telefon dolandırıcıları, bu kez sert kayaya çarptı. Elbistan Halk Kütüphanesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Fikri Zor’un başına gelen olay, dolandırıcıların yeni ve daha organize şekilde çalıştıklarını da ortaya çıkardı.

İlçeye bağlı kırsal Akbayır Mahallesi’nde ikamet eden Fikri Zor’un, ev telefonu akşam saatlerinde çaldı. Telefona, Zor’un kızı baktı. Telefonun diğer ucundaki şahıs, kendisini Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser olarak tanıttı. Sahte komiser, Zor’un adına FETÖ ile işbirliği yapan kişiler olduğunu tespit ettiği yalanını söyledi. Aynı anda, Zor’un eşinin de cep telefonu çaldı. Arayan Elbistan Adliyesi’nde görev yapan özel yetkili bir savcı yalanına başvurdu. Hem anne hem de kızı ile konuşan dolandırıcılar, baba Fikri Zor’la görüşmek istediklerini söyledi. Kızı da, babasını arayarak durumu anlattı. Mesaisini tamamlayıp eve dönen Zor, ilk başta dolandırıcıların anlattıkları karşısında şaşkına döndü. Zor’u, gerçek polis ve savcı olduklarına inandırmak isteyen şebeke üyeleri, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Elbistan Adliyesi’nin santral numarasının aynısıymış gibi görünen yurt dışı kaynaklı telefonla da aradı. Telefondaki diğer şebeke üyeleri, adliye ve emniyetten aradıklarını söyleyen sahte polis ve savcının sahte sicil numaralarını bile verdi.

Dolandırıcılar, 3 taraftan kıskaca aldıkları Zor’a, hakkındaki soruşturmanın ilerlemesi için adına kredi çekileceğini ve telefonuna bir mesaj geleceğini söyledi. Zor da, hesabı olan bankanın iletişim merkezini arayarak adına kredi çekilip çekilmediğini sordu. ‘Adınıza 47 bin lira kredi onaylanmış’ cevabını alan Zor, görevlinin, ‘dolandırılmış olabilirsiniz’ sözü üzerine telefondaki şüphelilere sezdirmeden hemen jandarmanın yolunu tuttu.

Yaklaşık 3 saat boyunca ailenin tüm fertlerini telefonda tutan dolandırıcılar, Zor’un krediyi onaylamaması üzerine ‘tutuklanacağı’ yalanına başvurdu. Zor, dolandırıcıların tüm söylediklerini kulak arkası edip soluğu Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda aldı. Kendisini, eşini ve kızını arayan şahıslardan şikayetçi olan Zor, dolandırıcıların kullandıkları yöntem ve organizenin karşısında şaşırmamanın elde olmadığını söyledi.

‘Az kalsın ben de yalanlarına kanıyorum’ diyen Fikri Zor, “3 kişi aynı anda öyle organize şekilde konuştu ki bizimle, bir an inanacak gibi oldum. 3 saat boyunca telefonu kapatmadan sürekli konuştular bizimle. Hem savcı hem de polisim diyen şebeke üyeleri vatan, millet ve bayrak söylemlerini kullanıyorlardı. Ailemle ilgili, mal varlığımla ilgili her şeyi biliyorlardı. Bana bunları tek tek anlattılar. Bu durumu öğrenen oğlum hemen tanıdığı bir savcı ile görüştü. O da hiçbir kamu görevlisinin bu şekilde para istemeyeceğini söyledi. Müşteri hizmetlerindeki kadın, şebekeye düştüğümü ve telefonu kapatmamı söyleyince hemen jandarmaya gittim. Bu kişilerden şikayetçi oldum” şeklinde konuştu.

Tüm vatandaşlardan bu türlü dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını isteyen Zor, “Bu dolandırıcıların kurduğu tuzağa düşseydim on binlerce liramdan olacaktım. Devletin ne savcısı ne de polisi ve hiçbir kamu görevlisinin bir vatandaştan para istemeyeceğini aklımızdan çıkarmayalım. İnşallah, gerçek polislerimiz bu dolandırıcıları yakalar ve gerçek savcılarımız da gereğini yaparak onları hak ettikleri cezaya çarptırırlar” ifadelerini kullandı.

