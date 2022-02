Kahramanmaraş'ta kurtuluş coşkusu 12 Şubat Kurtuluş Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Kahramanmaraş’ta bir haftadır devam eden kurtuluş bayramı kutlama etkinliklerinin son günü Tarihi Maraş Kalesi’nde başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 5 Nisan 1925'te TBMM tarafından şehre verilen Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nı Tarihi Maraş Kalesi’nde dalgalanan Türk bayrağına taktı.

Trabzon Bulvarı’nda devam eden törene binlerce vatandaş katılırken Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğ General Emin Mehmet Terzioğlu, törene katılanların kurtuluş gününü tebrik etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Her ferdi Kahraman olan Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin kurtuluş günü hayırlı uğurlu olsun. 102 yıldan beri bir duyguyu yaşatıyoruz. Her kutlama aslında bize miras olan kaldığımız bir duyguyu yaşatmak için tertip ettiğimiz kutlamalardır”

Vali Ömer Faruk Coşkun da, “12 Şubat Kurtuluş Bayramı’mızı kutluyorum. Maraş bağımsızlık uğruna kadını erkeği ve genci yaşlısı ile canı pahasına mücadele eden her ferdi kahraman olan bir şehirdir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise “Kurtuluş haftası olarak kutladığımız 12 Şubat bayramımızı her yıl bir tema içerisinde taçlandırıyoruz. Geçen yıl istiklal ilham verir temasıydı. Bu yıl ise korkma diyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından meydana oluşturulan dev sahnede Devlet Tiyatroları Sanatçıları tarafından “Kurtuluş Destanı” isimli tiyatro oyununu sergilendi.

Tören, Belediye Bandosu eşliğinde mahalle temsilcileri, okullar ve askerlerin geçit yapması ile son buldu.

Törene, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Harekat Partisi milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.