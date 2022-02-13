Gönüllülerden çocuklara bot mont

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, kırsal kesimde yaşayan çocuklara bot, mont ve atkıbere hediye etti.
Türkoğlu ilçesinde yaşayan çocuklara hayırseverlerin destekleriyle alınan bot, mont ve atkıbereyi gönüllüler kendi elleriyle çocuklara giydirdiler.
"İyilik kazanacak" diyerek çıktıkları bu yolda amaçlarının sadece çocukları mutlu etmek olduğunu söyleyen gönüllüler, "Arkadaşlarımızla birlikte çocuklarımız için hazırlıklarımızı yaptık. Götürdüğümüz hediyeleri kendi ellerimizle giydirdik ve çocuklar çok mutlu oldular. Bizler de iyiliğin kazanması için böyle güzelliklere devam edeceğiz" dediler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.