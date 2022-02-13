Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası'nda Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Onikişubat Belediyesince 6 Şubat’ta düzenlenen Kurtuluş Kupası Basketbol Turnuvası final maçı bugün Şehit Zekeriya Boyar Spor Salonunda oynandı.

22 lisenin katılımıyla oynanan maçlarda Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi birinci, TOBB Fen Lisesi ikinci, Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü ve Ali Galip Çalık Lisesi dördüncü oldu.

Kupa takdimi öncesi konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek “Kurtuluş Haftası münasebetiyle gençlerimizle etkileşimde bulunmak, sizlere temas etmek için bu turnuvayı düzenledik. Sizler çok çalışarak ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacak ve bizleri uluslararası arenada temsil edeceksiniz. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımız gönüllerimizin şampiyonudur. Dereceye giren takımlarımızı da kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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