Bel fıtığına yakalandı, özel sandalye üretti

Kahramanmaraş'ta bel fıtığına yakalanan ahşap ustası özel sandalye üretti.

Demirciler Çarşısında 16 yıldır ahşap işleriyle uğraşan Mustafa Tanır (72) bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle özel ahşap sandalye üreterek satışa sunuyor.

Belindeki fıtık rahatsızlığı nedeniyle oturmakta, kalkmakta sıkıntı çektiğini söyleyen Tanır, özel üretim olan sandalye sonrasında ağrılarının azaldığını ifade etti. Tanır, "Özel olarak tasarlanmış olan sandalye bir çok hastalığa iyi geliyor. Çok rahat ve açılıp kapandığı için taşınabilir bir ürün. Türkiye'nin bir çok yerinden talep var ve özel müşterilerim var bu sandalye için. Hatta Doktor arkadaşlar var ve bu sandalyeyi tavsiye ediyorlar. Akşamları uyumadan önce bir saat sandalyede oturulduktan sonra yatılırsa rahatsızlığa çok iyi geliyor. Tedavi edici özelliği var. Bir sandalyeyi bir günde bitiyorum. 250 TL'ye satıyorum" dedi.

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