71 yaşında "Sevgililer Günü"nde mutluluğa 'evet' dedi Kahramanmaraş'ta Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 21 çiftin toplu nikahı kıyıldı 71 yaşındaki Arif Çaka ile Kazakistanlı Gülbakra Roziyava ikinci baharlarında mutluluğa 'evet' dedi

Kahramanmaraş'ta Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 21 çiftin toplu nikahı kıyıldı. 71 yaşındaki Arif Çaka ile Kazakistanlı Gülbakra Roziyava ikinci baharlarında mutluluğa 'evet' dedi.

Onikişubat Belediyesince 14 Şubat Sevgililer Gününde 21 çiftin toplu nikahı kıyıldı. KAFUM Nikah Sarayında düzenlenen etkinlikte çiftlerin heyecanları gözlerinden okunurken, yanlarında bulunan aileleri ise onların mutluluğuna ortak oldu. Etkinliğin en renkli siması ise 71 yaşındaki Arif Çaka ile Kazakistanlı Gülbakra Roziyava oldu. Çift ikinci baharlarında mutluluğa evet dedi.

Eşiyle dostları aracılığıyla tanıştıklarını belirten Arif Çaka, "Görüştük ve konuştuk. Öylece hayatımızı birleştirmeye karar verdik. Karı koca hayatlarında birbirine saygısı olması lazım. Cennet anaların ayakları altındadır. Kadınlara o şekilde önem ve değer vermemiz lazım. İki tarafı da sımsıkı birbirine bağlıyor. Dinimizin emri budur" diye konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de etkinlikte yaptığı konuşmada, aile bağlarına sımsıkı sarılmak gerektiğini belirterek, "Evliliğin kıymetini, kutsiyetini tam manası ile maalesef bilmiyoruz. Çok sayıdaki evlilikler maalesef kısa sürüyor. Kıymeti harbiyesi olmayan şeylerden evlilikler bitiyor. Adına 'medeniyet' dediğimiz var ya, hani batıda olan. Batıda bizim aile sistemimiz yok. Bizim aile sistemimiz güçlü çok şükür. Bizi de ayakta tutan bu aile sistemi. Ben 2 sene ABD’de yaşadım. Şundan emin olun, bütün samimiyetim ile söylüyorum; kadınların haklarının en kötü olduğu yer ABD’dir. 40 derece sıcakta kadınları asfaltta çalıştırırlar. Evlilik diye bir müessese zaten kalmamıştır. Evlat, anne, baba diye bir şey kalmamıştır" dedi.

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