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Kahramanmaraş'ta 10 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, kumar denetiminde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hafta sonu İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanında kumar denetimi yaptı.

Denetim sırasında S.S. (41) isimli şahıs, hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenerek gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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