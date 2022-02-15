Kahramanmaraş'ta 2 zehir taciri tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptığı çalışmada, 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasını yapan narkotik ekipleri, 2 parça halinde 1.56 gram metamfetamin ile 1 parça halinde bonzai maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirdi. Narkotik ekipleri, şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda 1 ikamette de arama yaptı. Söz konusu evde, 72,4 gram metamfetamin ve 5.05 gram da bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca, 1 adet kurusıkı silahla uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 395 liraya da el konuldu.

3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheliler, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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