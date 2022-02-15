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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta 2 zehir taciri tutuklandı

İHA

Kahramanmaraş'ta 2 zehir taciri tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptığı çalışmada, 3 şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasını yapan narkotik ekipleri, 2 parça halinde 1.56 gram metamfetamin ile 1 parça halinde bonzai maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirdi. Narkotik ekipleri, şüphelilerin verdikleri ifade doğrultusunda 1 ikamette de arama yaptı. Söz konusu evde, 72,4 gram metamfetamin ve 5.05 gram da bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca, 1 adet kurusıkı silahla uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 395 liraya da el konuldu.
3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheliler, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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