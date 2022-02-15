Kahramanmaraş’ta feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Kontrolden çıkan otomobil önce bir araca ardından yayaya çarptı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil önce bir araca ardından yayaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat İlçesi Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı Sümbüllü Kavşağı’nda meydana geldi. İşbilir Kavşağı istikametine seyir halinde olan M.A. yönetimindeki 17 ACA 992 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette olan Y.Ç. idaresindeki 47 ADC 859 plakalı otomobile çarptı, sonra yoldan çıkarak kaldırım üzerinde yürüyen 71 yaşındaki Hayrettin Ç.’ye çarptı. Kazada yaya Hayrettin Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan M.A’yı kurtardı. Ambulansla Kahramanmaraş Tıp Fakültesine kaldırılan yaralanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayrettin Ç’nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Bir görgü şahidi olay anını anlatarak, “Anlattıklarına göre yaya şahıs karşıdan karşıya geçiyormuş. Yayanın elinde malzeme varmış. İki araç sürücüsü de bir önceki kavşakta birbirleri ile inatlaşmış. Aracın birisi el freni çekiyor ve kendilerini burada buluyor” dedi

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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