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Mahçiçek: "Eren’de vücut bulan ruhu gençlerimize aşılıyoruz"

İHA

Mahçiçek: "Eren’de vücut bulan ruhu gençlerimize aşılıyoruz"

Kahramanmaraş’ta kırsalda eğitim gören öğrenciler, Onikişubat Belediyesi’nin organizasyonunda "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.
11 Ağustos 2017 yılında PKK’lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek istediği sırada hain terör mensuplarının açtığı kurşunlar ile şehit düşen Eren Bülbül ve askerlerin hayatlarının anlatıldığı sinema filmi Onikişubat Belediyesi’nce ilçede eğitim gören öğrencilere izlettiriliyor.
Onikişubat ilçesinde ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izlemeyen öğrenci kalmasın hedefiyle gençleri sinema salonlarına taşıdıklarını anlatan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Çok sayıda kahramanlık destanının yazıldığı bu topraklarda önemli olaylara şahitlik ettik. Bu necip milletten çok güzel kahramanlar çıktı. İşte Eren Bülbül de onlardan bir tanesi. Bu anlamda Onikişubat Belediyesi olarak Eren Bülbül’ün ruhunu öğrencilerimize aktarabilmek için ilçemizdeki gençlerimizi ücretsiz olarak sinemaya götürüyoruz. İnanıyorum ki bu filmi izleyen öğrencilerimizin içinde bir kıpırtı oldu, artık yaşadıkları olaylara daha geniş açıdan bakabilecekler. Genç öğrencilerimizle gönül gönle vererek, hep bir ağızdan ‘İyi ki Varsın Eren’ dedik. Hiçbir kahramanımızı da, hiçbir kahramanlıklarımızı da unutmadık, unutmayacağız. Bu vatan tüm şehitlerimize minnettardır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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