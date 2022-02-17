Kahramanmaraş'ta doğal güzelliği ile ilgi odağı olan 2300 rakımlı Uludaz Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta olan Uludaz Dağı'na farklı kulüplerden, 25 dağcı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Zorlu bir tırmanışın ardından Uludaz Dağı'na ulaştıklarını söyleyen Dağcı İsmail Nar, "Uludaz Dağı'na tırmanış için dağcı arkadaşlarla birlikte harekete geçtik. Faaliyetimiz, 6.30 saat tırmanış, 2.30 saat dönüş olmak üzere, toplam 9 saat sürdü. Bizler için unutulmaz bir gün oldu. Zorlu bir mücadelenin ardından zirvede dağcı arkadaşlarla birlikte güzel manzaralarla karşılaştık. Katılımcı arkadaşlarla birlikte bu doyumsuz manzaranın tadını çıkardık" dedi.

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