Kahramanmaraş’ta, ‘kimliğinizle dolandırıcılık yapıldı’ yalanıyla kandırdıkları yaşlı kadının 94 bin lira değerinde ziynet eşyası ve parasını almak isteyen telefon dolandırıcısı, suçüstü yakalandı.

Olay, Çağlayancerit ilçesine bağlı Bozlar Mahallesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalledeki vatandaşların dolandırıcılık amaçlı telefonla arandığının öğrenilmesi üzerine harekete geçti. Jandarmanın ve JASAT ekiplerinin bölgede olduğundan habersiz şekilde mahallede yaşayan 72 yaşındaki E.T. adlı kadını arayan dolandırıcılar, en bilindik yalana başvurdu. Yaşlı kadına, ‘kimliğinizle dolandırıcılık yapılmış. Evinizde bulunan altın ve paraları alarak karşılaştırma yapacağız’ diyen dolandırıcılar, eve doğru yola çıktı. Jandarma ve JASAT timleri, bu bilgi üzerine yaşlı kadının evinde dolandırıcıları beklemeye başladı.

Yaşlı kadının evine gelen B.Y. (18) adlı şüpheli, yaklaşık değeri 90 bin lira olan altın ve ziynet eşyası ile 4 bin 200 TL nakit parayı almak isterken kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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